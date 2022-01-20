商台主持人節目中提到「支那人樣」　通訊局指投訴成立

商台叱咤903商業二台的一名主持，在前年9月10日播放的《在晴朗的一天出發》中，就外國人對東方人的外貌特徵的觀感發表意見，另一主持以「支那人樣」形容對東方人面部特徵的定型觀感，引起2名公眾人士向通訊事務管理局作出投訴。該局今(20日)指，會議後認為投訴成立，並向商台發出勸喻。

通訊局認為，對一般人來說，使用該詞令人反感，而且使用該詞並非必要，亦並非節目內容所需，主持亦沒有採取必要謹慎的措施，以避免使用明顯會令聽眾反感的用語。另一方面，該局認為主持在言談間順帶使用該詞，並補充說將外貌定型足以構成歧視，沒有充分證據顯示主持使用該詞時有意基於民族、國籍或種族原因污衊任何人士或群體。

通訊局終認為投訴成立，商台違反《電台節目守則》第6段的規定。經考慮個案的具體事實和情況，以及其他相關因素，該局決定向商台發出勸喻，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。

《電台業務守則 — 節目標準》中的第6段指出，持牌人應確保以負責任的手法播放節目，並應避免在沒有需要的情況下，引起聽眾反感。第7(b)段列明，持牌人不得在節目內加入可能導致任何人士或群體基於民族、國籍、種族等原因，而遭人憎恨或畏懼或受到污衊或侮辱的材料。

另外，通訊局亦於最近的會議批准有線電視和奇妙電視股權結構變動。是次申請涉及永升（亞洲）有限公司（永升）的現有股東將若干股份轉讓予Celestial Pioneer Limited (Celestial Pioneer)。永升持有有線寬頻通訊有限公司（有線寬頻）43.22%具表決權股份，上述批准可讓Celestial Pioneer就有線寬頻的股份提出全面收購要約。