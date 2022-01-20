無業漢涉大麻煙迷姦少女案　辯方指事主同意性交

無業漢邀請17歲中五女網友上酒店開房「煲劇」時，涉嫌讓她吸食大麻煙，再伺機強姦對方，案件今（20日）在高院續審。辯方盤問事主時提到，是否知道邀請別人看Netflix，其實是句有其他含意的俗語，事主稱不清楚。辯方又指，事主當日主動要求被告「插入嚟」，質疑她之所以報稱被強姦，是因為怕警方會調查她吸食大麻的事情。事主矢口否認上述說法。

30歲被告葉偉達，被控於2020年6月9日，在荃灣悅來酒店強姦Ｘ。他另被指施用藥物，即大麻，以獲得或便利作非法的性行為。辯方今天向X指，被告與X曾討論過有關吸食大麻的事情，包括喜歡吸食甚麼品牌。X否認吸食過大麻，但承認有吸食電子煙。

辯方進一步指出被告的事件版本，指案發當日被告在X面前訂酒店，上房後輪流吸大麻手捲煙。未幾2人上床，被告取出平板電腦，從Netflix 中選了日本電影《千與千尋》播放。被告與X看了約5分鐘後，X用左手捉住被告右手，然後2人接吻，被告伸手摸X的胸及下體，X亦隨之脫去她的內褲，又摸被告的陰莖。被告問X可否幫他口交，X說不想用口，也拒絕讓被告為她口交，因為這樣做「好尷尬」。

辯方續指，X着被告「快啲插入嚟」，被告回答「我去拎（避孕套）」，X即應道「唔理，快啲插入嚟」。性交過程中，2人曾轉換不同姿勢，X更叫被告「插得大力啲」、「向我射精」。完事後，X向被告稱，只有情侶才會性交，但被告表示現在不想拍拖。之後2人往浴室沖身，及後X穿回校服裙及上衣，再回到床上與被告攬着休息。期間X捏了被告手臂一下，然後便離開房間。X不同意辯方的版本，強調當日她不同意與被告性交。

案件編號：HCCC 166/2021