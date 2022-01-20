涉理大外圍暴動　12人蛇之一郭子麟擬認罪

2019年11月18日在理工大學一帶發生連串衝突，其中13人於被捕後被控一項暴動罪，其中包括12名乘船偷渡出境、在內地被捕獲的香港人蛇之一的郭子麟。其案件今天（20日）在區域法院再訊，他表示打算承認暴動罪，法官郭偉健將正式答辯程序安排在4月4日，屆時亦會展開對另外12名不認罪被告的審訊。

本案13名被告包括香港大學學生郭子麟（18歲）、文員李卓珩（23歲）、地盤工陳駿煒（24歲）、IVE學生劉嘉樂（23歲）、攝影師鄭家裕（30歲）、IVE學生林敏諾（19歲）、獸醫護士廖卓賢（21歲）、理大學生馬宇亮（24歲）、酒店接待員謝澔庭（22歲）、倉務員容家俊（23歲）、運輸工勞尚文（22歲）、學生梁楀燊（18歲）、及無業的張賀琪（28歲），他們共同面對一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在近窩打老道和咸美頓街的彌敦道，與他人參與暴動。此外，有部分被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具等罪，指他們管有汽油彈、能夠發射出雷射光的裝置、鉗等物品。

今天只有郭需要出席提訊，控辯雙方達成答辯協議，被告表明將承認一項暴動罪，而管有適合作非法用途的工具、在公眾地方管有攻擊性武器兩罪則可獲法庭存檔不作起訴。至於另外12名被告早前已表示不認罪，他們將於3月4日作審前覆核。按照程序，已表明認罪的郭毋須出席該聆訊。今天還押中的郭申請出席，以了解同案被告的情況，但遭法官拒絕，認為這次審前覆核「對被告（郭）無意思」。

案件編號：DCCC 768/2020, DCCC 409/2021