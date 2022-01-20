藏海綿彈殼罪成　有藏炸藥前科男子囚3個月

一名自稱網媒記者的男子，於2019年8月初在觀塘警署附近被警員搜出2枚已使用過的海綿彈。他否認一項無牌管有彈藥罪，經審訊後被裁定罪名成立，今日（20日）於觀塘法院被判監3個月。裁判官鍾明新指出，即使涉案2枚海綿彈沒有炸藥，潛在危險較低，惟被告在審訊後被定罪，沒有真誠悔意，加上被告過往有製造及管有炸藥案底，故不適宜判處罰款及社會服務令。

被告鄭偉成（35歲），被控於2019年8月5日，在觀塘將軍澳道與鯉魚門道交界無牌管有兩粒已使用的海綿彈，而沒有持有該等炸藥的管有權牌照。被告過去有2次案底，分別於2015年「光復元朗」反水貨客示威期間，因攜有辣椒油噴劑而被判監半年，以及牽涉同年西貢蠔涌爆炸品案，被判監2年10個月。

根據控方案情，當日凌晨大批示威者包圍觀塘警署，向警署掟雜物。及後警員在附近一個安全島上截查被告，並在其褲袋內搜出兩枚已使用過的海綿彈。當時被告身穿記者背心，他於警誡下稱沒有參與非法集結，該2枚海綿彈是從地上執起。被告於庭上辯稱，執拾地上海綿彈是打算交還警方。

辯方今日求情指，被告出於無知才會犯案，日後會小心行事，冀求法庭判予社會服務令。惟裁判官指出控罪嚴重，由於被告過往有一次相同類型案底，不適宜判處社會服務令，而罰款亦不能反映控罪嚴重性。最終法庭判處被告即時監禁3個月。

案件編號：KTCC 1233/2021