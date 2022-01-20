華懋慈善基金被追款案舉證完畢　下周四結案陳詞

商人林義雄向華懋慈善基金追討連本帶利超過1.6億港元之案件，今天（19日）繼續於高院審訊，被告方傳召基金時任財務總監陳鑑波作供。陳表示當有資金入帳時他會跟進，如不清楚入帳的是捐款或借貸，會電郵龔仁心查詢。涉案9筆轉入基金帳戶的的款項他均有問龔，龔均稱是無條件的捐款。今日與訟雙方都已舉證完畢，法官將案押後到本月27日聽取結案陳詞。

於龔如心去世後2天成為被告華懋慈善基金的理事及財務總監的陳鑑波供稱，他在華懋集團工作多年，但於2017年已離開被告，但現在仍為華懋集團的財務總監。陳稱他從未為基金借款或籌錢，通常是有錢入帳才知悉其他理事籌到錢，籌錢方面通常由龔仁心或另一理事梁榮江負責，若未能確定資金是捐款或是借貸，陳便會發電郵查問龔仁心，如對方指款項為「無條件捐款」便會視作捐款入帳。

原告方稱根據基金的財務報表，基金一直有借款但沒有償還，直至2016年仍有2700萬港元欠款未還，問陳是否所有借款均沒有單據及合約。陳解釋指所有借款均有簽訂合約，他離開基金前已交出所有相關合約的副本，只是他不知道為何基金沒有將該些合約副本呈堂。

至於本案涉及的4200多萬港元，分9筆轉入基金帳戶的款項，陳稱每筆款項他均有電郵龔仁心詢問是捐款或借貸，龔均稱是無條件捐款。原告方質疑如龔把借款說錯了捐款，陳在入帳時便會入錯帳，陳則稱確沒有其他核實渠道，但也無理由懷疑對方，並指除非龔講大話，但他不相信有人做假帳。原告質疑指，陳就是因怕涉及被質疑有人做假帳，怕有麻煩才不願作供，最終需法庭傳票傳召出庭。陳否認此說法，並解釋因他已辭去基金的職務，且工作忙碌才不願出庭。

案件編號：HCA 764/2015