傳小學辦視像京都遊　參觀體驗又買手信　每位索價$750

網傳有小學以視像形式讓學生遊清水寺。

因應新冠肺炎疫情，各地亦有出入境限制，不少港人日夜期盼何時可以免檢疫去旅行。近日網上流傳1份青衣一小學的通告，指將在今年4月18日及19日舉行網上遊學團，讓學生「眼睛去京都」，以視像形式參觀京都清水寺、嵐山，更可動手摺紙。不過，整個活動卻索價750港元，校方津貼下，學生仍須繳費400港元。網民對此反應兩極。

網上流傳的聖公會何澤芸小學的通告，有關活動由《春雨》編輯委員會舉辦，通告題為「Zoom遊學團『眼睛賞世界─日本文化之旅：京都遊』」，活動以視像形式舉行，對象為5及6年級學生。屬校學生名額有150至450個。

通告又提到，活動會有領隊導師，包括「1名本會領隊、1名當地導遊，每20名學生可分配1名導師」。費用為750港元，校方津貼350港元，而學生須付400港元，費用包括領隊、導遊及導師服務費用，所有手工材料及製作特色小食食材。

行程非常「緊密」，由每天早上10時至下午5時進行，期間會有小休及午膳時間。首天行程包含「遊覽」京都錦市場、清水寺、嵐山「乘搭」小火車，學生可參加大熱動畫「鬼滅之刃」的摺紙教學，亦可訂購當地紀念品。

翌日學生可「遊覽」大阪水族館，聲稱有日本海洋生物學家專程講解，亦可「遊覽」溫泉之鄉，亦有迷你浴袍製作及穿着技巧，亦有壽司製作及示範。

網民對此通告反應兩極，不解如何透過視像形式去日本環球影城及製作壽司，又有網民稱收費昂貴，「好過去搶」，亦有人指自己都想參加。