海關搜查旺角女人街攤檔　檢值160萬冒牌貨拘2小販

香港海關今日(20日)在旺角進行打擊售賣冒牌貨行動，出動逾100名關員搜查多個小販攤檔及兩個儲存中心，起出超過5,000件懷疑冒牌手袋、皮具及波鞋，總值約160萬港元，並拘捕兩名男女攤檔小販。

海關早前在市面進行巡查，發現旺角通菜街有小販攤檔出售冒牌物品，經深入調查後，今日搜查上址多個固定及流動小販攤檔，以及附近兩個面積100至200呎的樓上儲存倉，檢獲1,300件冒牌手袋及皮具、1,200對波鞋、以及衣物等共5,000件冒牌物品。兩名分別62及41歲男女攤檔小販，涉嫌違反《商品說明條例》被捕，海關將其帶返總部調查，案件不排有更多人被捕。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級督察石家諺表示，海關留意到疫情期間旅客人數大減，該批小販由以往專向遊客兜售轉為向一般市民兜售。為減低被海關發現的風險，他們採取化整為零方法，在攤檔儲存小量冒牌貨，並混在一些非名牌的物品之中，以及放在不顯眼的位置展示。當顧客選好款式及商討價錢後，再到附近儲存倉取貨，務求減少於攤檔存貨和減少損失，並增加海關人員搜查的難度。

今次檢獲的冒牌波鞋售價介乎100至300港元，約為正貨的三至五成價格，惟該批冒牌貨質素參差，與正牌貨有一定差距，市民不難以肉眼分辨真假。相反冒牌手袋質素並不馬虎，部分貨品包裝與正貨相似，都附有層袋及包裝盒，售價200至2,000港元，是正貨的一至三折，目的是以平價吸引顧客。

農曆新年將至，海關會繼續於假期前及期間，嚴厲執行巡查及執法行動，以打擊各類售賣冒牌物品活動。海關提醒消費者應光顧信譽良好店舖，如有懷疑可向商標持有人或代理查詢，商戶採購時亦要謹慎。售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需負上刑責，根據《商品說明條例》，任何人售賣或為售賣用途而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。