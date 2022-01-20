的士業界料最快或3月獲批加價　促加至34港元起錶

通脹令市民生活均受不同程度的影響，未來的士價格亦或要增加。上月國際石油氣價格按年升近70%，由於燃料費上升、通脹、以及的士保費增加，的士業界估計最快可於3月獲行會批准加價，屆時市區的士或將加至28港元起錶，惟業界認為此幅度是3年多前提交加價申請時的加幅，現時市區的士價格應要加至34港元起錶才合理。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，就政府近期多番表態的士收費需要調整，他預料的士加價最快可在3月獲批。至於加價幅度，周認為近8年的士價格只獲調整2次，批評「其實有少少係政府做得不好」，因3年多前曾向運輸署提交加價申請，惟最快3月可獲批時亦只是加至市區的士28港元起錶。周坦言，「對比全世界，香港的士價格並不高」，但即便加價後，本港的士收費仍然濟後20.5%。

周又指出，多項因素導致本港的士業界經營困難，包括白牌車「搶生意」、保費增加、燃料費上升、收費無改善等。周認為，駕駛的士年齡限制由58歲放寬至60歲，引證了「最低工資都幾乎年年加，但的士收費無增長，難吸引年輕人入行」。周強調，明白市民希望的士不加價的心情，但的士多年無加價，如加至34港元才可追上通脹，望市民諒解。