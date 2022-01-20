政Whats噏：大律師公會改選主席　杜淦堃無競爭當選接替夏博義

大律師公會今晚(20日)舉行周年大會，改選主席、兩名副主席及其他執委職位。資深大律師杜淦堃在無競爭的情況下當選主席，接替資深大律師夏博義（Paul Harris），而副主席分別由資深大律師毛樂禮和陳政龍，同樣在無競爭情況下接任。杜淦堃當選後會見傳媒表示，公會將繼續就法治議題發聲，又希望在《基本法》第23條立法時提出意見。

杜淦堃表示其團隊榮幸成為公會的新正副主席和執委，指法治，是香港成功基石，過去數年香港很多人對法治失望、悲觀、對法治誤解，甚至攻擊法官，大律師公會將繼續向公眾解說法治，就法治議題發聲。而作為專業團禮，將會協助會員發展內地和香港的工作，把握國內和海外的機遇。

被問到《港區國安法》是否破壞本港法治，杜表示國安法是香港法律的一部份，理解社會上會有擔心，強調現時仍屬初步階段，仍需要更多有關案例，但相信法官會仔細審議，希望公眾給予法庭和司法制度時間。

對於公會過去被批評政治化，他指社會上對公會有不同看法，難以控制，強調公會是專業團體，不應處理和商討政治事宜，至於一些法治和政治重疊的事件，則要好好拿捏平衡。就與政府和中央政府的關係，他指公會與各界關係一直良好，相信未來可以繼續和港府及中央保持溝通。他又強調，參選絕無中央支持，而是為了服務公會。

對於政府將重推《基本法》第23條立法，杜認為立法是憲制責任，希望條例草案推出時提出意見，將會積極參與其中。他又認為香港法治未來一定會面對很多挑戰，但對法治而死的說法，他則指其業界仍有很多人繼續堅持維護法治。

杜淦堃自2017年起獲任命為高等法院暫委法官，處理商業及民事訴訟，亦曾接辦代表政府的官司。毛樂禮則專長商業糾紛及公司案件，2014年違法佔領行動期間代表冠忠巴士入稟申請禁制令。陳政龍主打刑事案件，曾於港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲查冊案代表辯方、在前特首曾蔭權瀆職案中是辯護律師團隊成員之一。