東方日報A1：確診日日飆　點避都中招

第5波疫情大爆發，香港不但出現全球首例倉鼠感染人、人畜共染疫外，港九新界多區都出現Omicron變種病毒及其亞型「BA.2」，甚至Delta變種病毒的隱形傳播鏈，此外港九多處污水驗出病毒，葵涌邨逸葵樓多人感染，幼稚園教師戴口罩亦確診，可謂「點避都中招」。衞生防護中心及香港大學專家團隊昨日更證實，倉鼠播疫的證據愈來愈多，中心發現一對寵物店顧客染疫夫婦，彼此病毒基因不同，且在另一間寵物店發現確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇更發表料屬全球首例的新病毒，在寵物店的樣本中發現一個名為「D427G」的特殊突變，令本港疫情面臨更大的突變！

新冠病毒無孔不入，昨新增兩宗涉及寵物店的初步確診病例。其中，一名30歲女子今月11日曾到訪銅鑼灣「Little Boss」，入住檢疫中心後初步驗出病毒；另一名曾於1月4日到訪旺角「I Love Rabbit」寵物店的顧客也初步確診。該店有售賣倉鼠及其他動物。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，衞生署及漁農自然護理署在「I Love Rabbit」集團其他分店取樣發現，元朗分店的一個倉鼠籠帶有病毒，反映病毒從動物傳人的機會大增。旺角和元朗分店的職員需要檢疫，漁護署將考慮會否需要人道毀滅店內其他動物。衞生防護中心目前尚在調查元朗、旺角、銅鑼灣3處涉事的動物，是否為去年12月22日或之後抵港，以及來源地和批次。

張竹君又公布，「Little Boss」首位確診的23歲女店員，曾與之接觸的一名67歲女顧客及其73歲丈夫同樣確診。不過，店員與兩夫婦的病毒基因排序，有4個基因突變不一樣，反映兩夫婦並非從女售貨員感染病毒，源頭很大機會是動物。

她進一步解釋，一般而言，病毒由人傳人，基因排序會一模一樣，但一批受感染的動物中，每一隻都可能因為基因突變，呈現不一樣的基因排序，所以動物傳染給人類後，基因排序也會有相異之處，昨日確診驗出Delta變種病毒的17歲聖若瑟英文中學學生，其基因排序亦與「Little Boss」確診群組不一樣。

而袁國勇指出，首間有倉鼠染疫的寵物店，其大埔倉庫一個動物籠驗出類似非本地的歐洲Delta變種，估計病毒很有可能通過倉鼠進入本地社區。從寵物店發現的變種病毒，與去年12月在捷克爆發的病毒，基因排序最接近，但並不完全相同，多了一個名為「D427G」的特殊突變，顯示病毒可能是一個新突變，目前仍不確定是倉鼠體內產生後再傳人，抑或是在人類體內產生。現時仍未知道該病毒變種後的傳播性或毒力，他強調最安全做法是忍痛滅殺倉鼠，阻止另一波爆發。

袁又稱，通常受感染的倉鼠會在3至6日內發病，但倉鼠受感染後，未必會有明顯病徵，更會產生大量病毒，故不建議市民自行將倉鼠隔離觀察。

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