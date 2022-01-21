你要知：持續耳鳴或是鼻咽癌警號？　醫生教2招預防耳鳴埋身

相信不少人都試過出現耳鳴，例如在很寧靜的環境感到耳朵嗡嗡作響，或是偶然地數秒鐘的耳鳴，這都是很普遍的現象。但若果持續性的耳鳴，甚至影響心理及睡眠情況，就有可能是身體發出的警號，嚴重或可能是鼻咽癌，甚至是聽覺神經瘤？就由耳鼻喉專科黃漢威醫生為大家講解耳鳴的成因。

耳鳴的成因可能是身體不同的部位出現問題，而不同的症狀亦有不同的解決方案。黃解釋，「短暫性的耳鳴，例如只維持數秒鐘至數分鐘，便自然會消失的耳鳴，是十分正常的。至於持續性的耳鳴，例如是24小時都聽到耳鳴，甚至持續數日，或是每次在寧靜的環境就聽到耳鳴，則建議立即進行檢查。」

黃表示，從耳科專科的角度，一般耳鳴原因集中於頭部，即是腦部、耳、甚至鼻咽、頸部位置，一般很少涉及其他器官，「耳鳴本身只是一個徵狀，不算是一個病，因此需要經過臨床檢查去判斷患者耳鳴的成因。亦有機會是在吵雜的環境下長時間工作，使內耳神經有老化的情況而發出耳鳴。經臨床檢查後，醫生將判斷患者是神經性耳鳴或是傳導性聽力問題，兩者的治療方案完全不同。」

要預防因聽力受損的耳鳴，懂得保護耳朵十分重要！黃建議在日常生活中，盡量不要在嘈雜環境逗留太久，「若工作需要多個小時暴露於高噪音環境，建議使用符合工業安全標準的耳罩、耳塞等以減低噪音。」另外黃亦提醒，近年不少人習慣戴耳機大聲聽歌、玩遊戲，這亦會使耳朵加速衰退，又建議用耳機聽歌時，最好半小時就讓耳朵休息一下。