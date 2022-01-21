5至11歲童今起可打科興 官涌體育館外暫未有家長帶同接種

第5波疫情惡化，政府再加碼谷針，今日(21日)起5至11歲兒童可接種由內地研發的科興疫苗，預約服務由上午8時開始；至於欲接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗的兒童，家長可由下月9日開始預約，下月16日便可接種。在早上近9時，官涌體育館外未見有家長帶幼童來打科興疫苗。

政府表示，除了在特定疫苗接種站打針外，亦會為學校提供特別預約到社區疫苗接種中心，或學生健康服務中心和接送服務，以及安排流動接種站到校提供外展接種服務，為學童接種科興疫苗，學校亦可聯絡教育局，安排提供疫苗外展服務的醫生到校外展接種科興疫苗。

兒童接種疫苗的安排與成人一樣，接種第1劑與第2劑科興疫苗者，需要相隔28日。至於復必泰疫苗，由於兒童接種復必泰疫苗，需經過特別的疫苗稀釋程序，按聯合科學委員會聯同專家顧問團的建議，兒童接種第1劑與第2劑復必泰疫苗應相隔12個星期，政府將在港島、九龍和新界共設立3間兒童社區疫苗接種中心，為5至11歲兒童接種復必泰。