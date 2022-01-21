葵涌邨逸葵樓成疫廈　許樹昌促所有居民禁足3天　政府代送物資

葵涌邨逸葵樓出現疫症大爆發，大廈內至少有16人染疫，包括1名早更保安員，個案居於11個不同樓層及12個不同坐向單位，身兼政府專家顧問的港大微生物學系教授袁國勇，昨晚(20日)視察過屋苑後，認為大廈一連3晚要圍封強檢，每日都要求所有居民接受檢測方可外出。惟另一名政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(21日)在電台節目表示，有關檢測力度不足，應禁止逸葵樓所有居民出入3天，由政府代為送物資，確保一定時間檢測結果是陰性才可以出社區活動。

許表示，相信估計逸葵樓的公用地方如大堂、垃圾房等環境有廣泛污染，最好是大廈居民禁足3天，但估計政府沒有足夠人手應付，而檢疫中心又沒有足夠空間讓整棟大廈撤離，他呼籲逸葵樓居民盡可能暫時不要外出上班。他又認為政府部門可以帶頭，讓負責非緊急服務的公務員在家工作，相信私人企業會跟隨。

對於確診幼稚園教師和巴籍婦人的子女，上周五(14日)曾在美孚港鐵站A出口的隧道相遇大約9秒，懷疑因此受感染。許樹昌表示，2人的病毒基因排序百分百相同，美孚港鐵站A出口是目前唯一知道的接觸機會，可以肯定在9秒發生傳播。他指出，雖然2人有戴口罩，但細過5微米飛沫可以穿過口罩，口罩兩旁亦有空位，飛沫亦有機會污染口罩表面，或直接經眼睛傳播，估計出現短程的空氣傳播，建議市民可以戴2個口罩及平光鏡。