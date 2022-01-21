中學停面授斷社交　蔡若蓮指傳播鏈未斷　決定已平衡學習需要

本港多間中學接連有學生確診新冠病毒，教育局昨日(20日)才宣布全港中學，須最遲於下周一(24日)暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期。教育局副局長蔡若蓮今早(21日)在電台節目表示，今次做法是考慮到疫情嚴峻，有源頭不明個案及社區隱形傳播鏈，學校亦有同學確診，且病毒傳播力非常強，已平衡學生的學習需要，但承認有關決定非常艱難。

蔡指出，每次作出決定都與專家保持溝通，亦要考慮客觀情況，認為今次的溝通合適。她又說，如果風險不太大，希望保持同學正常的學習生活，指身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇，今日會到學校了解情況。

至於學校下月24日起實施「疫苗氣泡」，蔡說，希望家長諒解無接種疫苗的人士不能進入學園，是為了保護學生。她表示，如教職員因無接種疫苗而不能入校園，不能履行工作，會視作無理缺勤，學校亦不能以此情況批出員工假期，如有醫生證明的人士可獲豁免，但須每3日進行1次檢測。