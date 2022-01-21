葵涌邨逸葵樓爆疫　市民急儲糧批大廈如「無掩雞籠」

至少出現16宗個案的葵涌邨逸葵樓爆疫，有專家促住客至少禁足3天，令居民人心惶惶，不少居民一早去附近超市及街市買了大堆食物及日用品，亦有人批評政府目前檢測安排混亂，一方面指大廈爆疫，另一方面卻容許外來清潔工、送貨工及街外人自出自入。

居於爆疫大廈的住客甄太表示，自從知道爆疫後已向公司請假，兒子亦已停課，現時家人出入都會全身噴消毒劑。她十分不滿目前仍未收到檢測通知，自己是從兒子的學校通知才知悉需等候檢測。她指大廈衞生有待改進，經常見到有住客於大廈走廊的垃圾桶隨意棄置口罩，未有妥善包妥，擔心有清潔工人在處理垃圾時會不幸受感染。

另一從街市回來的住客夏生批評盡管爆疫，但大廈仍然像「無掩雞籠」，眼見仍然有不少閒雜人士可自出自入。此外，居民莊生不諱言目前不會旨意政府，只能自求多福，盡量做好自己的個人及家庭衞生，多消毒及清潔。

葵青區區議員梁志成亦表示，逸葵樓居民目前人心惶惶，指已經在大廈張貼告示，呼籲居民之間要保持距離，及禁止所有外訪人士。梁志成又指，當區衞生情況差，有長者沒有戴好口罩，希望警方加强執法。