蕭傑恒料九龍西存大量傳播鏈　女教師未必因「9秒相遇」中招

葵涌邨逸葵樓爆疫，2天內累積16宗確診個案，分布在12個單位，涉及11個不同座向樓層。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早(21日)在電台節目表示，Omicron BA.2病毒在逸葵樓引發大爆發，病毒似乎在九龍西範圍擴散得很快，傳播鏈亦正沿着九龍西位置廣泛傳播中。

蕭表示，由巴基斯坦女子的第一代已傳播給9個人，至於這些人如何在社區擴散很難去追蹤。他又指，理論上整幢逸葵樓居民家居隔離是較好，相信未來3天可能會陸續有確診個案，惟居民沒辦法不出門工作，加上沒有足夠隔離設施，而整幢大廈2,000多人全部送檢亦不行，故只好維持目前的檢測做法。

當局初步認為女教師可能在港鐵，與2名確診學生曾有9秒相遇而受感染，但蕭認為未必是最終感染途徑，更指若同處於一條隧道可以受感染，那進入港鐵車廂的危險性更大。他認為九龍西可能已種下許多條傳播鏈，最確實的傳播途徑或未浮現，女教師未必直接由巴裔3母子傳播，而是經第三者受感染，只是這名第三者至今未確診。

而在寵物店群組方面，懷疑女售貨員由倉鼠傳播病毒，蕭指女售貨員與顧客兩夫婦的的基因排序有4個突變，不似是直接傳播。他解釋，空姐群組即使傳播至第7、第8代，患者的基因排序也沒有改變，因此推斷顧客很大機會並非由售貨員傳染，或是另一個源頭。他續指當局檢測到其他確診倉鼠，故顧客被動物感染的機會較大。