科興門檻降至5歲　邵家輝倡推默許接種　「家長唔反對一律照打」

新冠肺炎疫情持續肆虐，食物及衞生局副局長徐德義今早(21日)出席立法會委員會時表示，政府已開始與新冠疫苗廠商採購新一代疫苗，規劃本港下一輪疫苗接種計劃。他指新冠疫苗發展很快，加上歷史因素，部分人仍然懷疑疫苗，強調本港專家已審視數據，亦作出接種疫苗的建議，認為疫苗安全有效。

議員邵家輝在會上建議，當局安排到校為5至11歲學童接種科興疫苗，除非學童或家長表明反對，否則都要打針。但議員鄧飛表示，於學校推出「默許接種」機制會引起很大爭議，相信會有大量家長以範本信件表明不打針。徐德義表示，明白為5至11歲學童打針存在一定挑戰，當局會多加宣傳，亦可安排外展隊或旅遊巴接載學童去接種中心打針。

議員陳凱欣表示，現時安老院舍接種率只有約1成，擔心成為防疫弱點。當局就70歲以上長者和院舍群組接種率偏低，於去年已經推出計劃，若院舍長者或家屬無明確反對打針，就會安排長者接種疫苗，但由於院舍眾多，仍要逐步推進，相信情況會比之前好。

此外，議員葛珮帆表示，有醫生不肯為市民提供打針建議，令市民對接種疫苗卻步，議員周浩鼎建議應設立專隊，讓不同病患者可諮詢醫生意見。徐德義解釋，公立醫院已向病人提供意見，當局亦已發出很多指引讓醫生考慮，希望他們善用，又表示如果專科醫生都未能提供意見的話，相信專隊也很難向市民作出建議。

議員楊永杰關注有港人在內地接種疫苗後，被香港接種中心拒絕打第3針，進入處所和求職亦有困難，故促請當局設立與內地疫苗互認的機制。當局回應指若市民不在本港打針，可以到郵局登記並取得接種疫苗紀錄的二維碼。

醫療衞生界林哲玄指，有醫生接收的科興疫苗，包裝標示2024年過期，但有關批次的緊急授權使用期限到今日就到期，質疑疫苗是否因為法例原因而突然失效。當局解釋由於當時疫苗緊急供港，所以包裝仍顯示是2024年到期，又指已向科興了解，即使注射稍為超過授權期限的疫苗，其安全、穩定性和質素仍有數據支持。