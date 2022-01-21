涉發布周梓樂文章意圖煽動暴力　岑敖暉認藐視法庭押3月判刑

涉有份參與前年民主派35+初選，被控違反《港區國安法》而被還押的前區議員岑敖暉，於前年5月8日在Facebook發表題為「周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年」的文章，網媒「香港獨立媒體」翌日亦轉載刊登。該文章被指促進、鼓勵或煽動暴力，違反高等法院在2019年所頒發的臨時禁制令。岑被控以藐視法庭，案件今日(21日)在高院提訊。岑透過律師承認責任，法官高浩文把案件押後至3月31日，屆時會作求情及判刑，亦會處理訟費事宜。

岑敖暉的代表律師指，被告就事件道歉，事後感到後悔，強調他不支持或鼓勵暴力。律師又稱，本案涉及其他媒體轉載文章，性質與本周二(18日)健身教練宋浩德在Facebook發表違例貼文的藐視法庭案有別，希望法庭判刑時加以考慮。

高院在2019年頒發臨時禁制令，禁制任何人在互聯網平台或媒介，傳播、發布或重新發布任何目的在於促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或訊息，意圖或相當可能會造成非法人身傷害、財產的非法損害，或故意協助、教唆他人從事或參與上述任何行為。

資料顯示，宋浩德在2019年11月先後在Facebook發貼文，暗示想殺死涉及西灣河開槍事件的警員，又說希望「黑警」去死，他周二承認藐視法庭，被判入獄21日，緩刑12個月，是首宗違反有關臨時禁制令的判刑案件。

案件編號：HCMP 1158/2021