公務員事務局2級私人秘書 今起擬招聘180人 頂薪逾3萬

公務員事務局今日(21日)展開2級私人秘書公開招聘，招聘目標人數為180人。2級私人秘書會獲調派往各決策局及部門工作，提供秘書服務，包括文字處理、管理日常工作和會議日程、處理查詢及其他辦公室支援工作等。根據資料，2級私人秘書的薪酬在總薪級表第4點(每月16,565港元)至第15點(每月31,750港元)。

申請人的入職條件須在香港中學文憑試(DSE)5科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考5科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；符合語文能力要求，即在DSE或會考的中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

此外，中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘50字；具備一般商業電腦軟件(Microsoft Office Word 2016及Excel 2016)的應用知識；以及在《基本法》測試取得及格成績。

申請人如未曾參加《基本法》測試或未曾在《基本法》測試考獲及格成績，會被安排在招聘過程中參加相關《基本法》測試。另外，申請人須通過技能測驗才獲邀參加遴選面試，包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。

有意投考該職位人士可透過公務員事務局網站遞交申請，截止申請日期是下月8日。申請人亦可將申請書郵寄至公務員事務局一般職系處。申請表格(GF 340(Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可在公務員事務局網站下載。