2男1女涉去年銅鑼灣孤狼襲警後散布煽惑言論　今提堂2月再訊

去年7月1日晚，銅鑼灣發生孤狼襲警案，翌日有人於網上疑散布言論以煽惑他人襲警。事後2男1女被警方拘捕，當中20歲女學生被控煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，另外2男各被控煽惑他人有意圖而傷人罪。3名被告分開3宗案件，今早(21日)於東區裁判法院提堂，他們暫毋須答辯。主任裁判官嚴舜儀應控方要求，把3案一同押後至2月21日再訊，以待控方準備把案轉介至區院的文件。

控方不反對被告擔保，此期間各被告准以現金保釋候訊，並須交出旅遊證件、不得離港，及每周到警署報到一次。

3名被告分別為葉倩敏(20歲、學生)、黎哲(36歲、資訊科技員)及趙浩楠(34歲、無報稱職業)。控罪指，葉於2021年7月2日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，意圖使該或該些警務人員身體受嚴重傷害。黎及趙各被控於同日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員，意圖使該或該些警務人員身體受嚴重傷害。

案件編號：ESCC 164-166/2022