霍英東第二代爭產案商討和解有進展　官允押下周一再訊

已故全國政協副主席霍英東，其家族第二代成員霍震宇偕2名胞姐霍麗萍和霍麗娜，要求家族公司行使權利，回購南沙發展計劃部分權益之案件，因訴訟各方表示嘗試尋找訴訟以外的其他解決方法，而押後3天，案件今早(21日)於高院再訊。原告一方向法官稱，商討進展良好，惟需要再多些時間，故希望把案件押後至下周一(24日)再訊。高院法官陸啟康指，明白與訟各方在商討時會有困難，並稱希望是次商討會向社會發出良好訊息，即使有重大困難亦可解決。法官最終批准把案件押後至下周一，且歡迎案件最終可達成和解，希望屆時會有好消息。

作為原告之一，原定是首先出庭作供的霍震宇今早亦到庭，當散庭時被問到會否與家人達成全面和解及過去數天曾否與兄長霍震寰見面等，他均只表示：「有進展」。

代表霍震宇的大律師Clifford Smith於開庭時向法官指，現時商討的進展良好，昨晚各方律師均工作至晚上11點半，但仍希望有更多時間再作商討，並可於下周一帶來喜訊。代表被告之一霍震寰的資深大律師黃仁龍亦表示同意將案件押後，又指現時各方均盡力根據父親霍英東的意願及避免破壞家庭和諧而促成協議。

代表二房三房的大律師王則左稱，兩房人一直未獲告之商討的情況，二房太太馮堅妮現在年事已高，故希望是次商討有一個具體的完結日子。法官則指明白長房需在解決問題後，才可告知二房三房有關結果，而兩房人應會在適合的時間獲通知商討的情況。法官又指欣賞各方為維持霍氏家族和諧及霍老的聲譽，而令商討有良好的進展，並指不會低估是次商討的困難。

案件編號：HCA 92,274,275/2016