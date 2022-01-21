對6歲男童打pat彈下體　女補習老師襲擊及非禮2罪成囚4個月

基督教華人神召會一名女助教於去年7月，在教會的功課輔導班上體罰6歲男童，除去男童的外褲連內褲，拍打他臀部，再用手指彈男童下體，導致對方痛哭。事件被輔導班其他學生偷拍下來，輾轉被家長們知悉。該女助教早前承認對所看管兒童襲擊及非禮共2罪，今日(21日)在九龍城法院被判即時入獄4個月。裁判官考慮被告雖然有接受精神科治療，但她在案發時叫其他學生合上眼，反映她知道自己在做甚麼，故判處監禁式刑罰。

38歲女被告鄧慧芯，報稱補習老師，被控於2021年7月1日與31日，在紅磡馬頭圍道紅磡商業中心B座513室的基督教華人神召會功課輔導班，故意襲擊6歲男童X；她另被控於同日同地猥褻侵犯X。同意案情指，當日X上輔導班時，因為衣服不整潔遭被告斥責，X頂嘴後躺地。及後被告叫其他學生閉起雙眼，然後除去X的外褲連內褲，拍打X臀部，再指彈X下體。

辯方引述精神科醫生及心理專家報告，指被告屬邊緣智力、自尊心低落，自2014年被診斷有精神病，一直有接受治療，情況穩定，故醫生不建議判處入院式治療。辯方律師又指，被告還押11天已經深切反省，感到後悔自責，冀法庭以緩刑處理。

裁判官崔美霞判刑指，本案控罪及情節嚴重，案發時只有6歲受害人及被告正在上課，而被告是受害人的導師，理應要將家長交託的小朋友好好照顧。加上被告犯案前要求在場其他同學合上眼，反映她知道自己在做甚麼。總括而言，被告的行為對受害人造成的傷害及影響大，緩刑不足以反映控罪嚴重性，決定就2罪合共判監4個月。

案件編號：KCCC 3442/2021