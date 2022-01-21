地盤工持刀以全家5口性命　脅迫分配心水公屋　獲輕判15個月感化

地盤工所住天台屋被屋宇署下令清拆，申請公屋又3次配屋都不合心水，致錯失最後上樓機會。為了上樓，他自行報警，聲稱要用自己及妻兒性命脅迫署方。警方接報到場後，他更拿刀指住警員，表示「無屋住，攬住一鑊熟」，幸好最終未釀成悲劇。這名地盤工人早前承認一項管有攻擊性武器罪，今天(21日)在東區裁判法院被判處15個月感化令。

據案情指，本案被告蔡崇樟(43歲)是輪候入住公屋的申請人，案發時他經已3次獲得安排上樓，惟均覺得單位不合心意而拒絕。去年12月22日被告主動報警，表示要警方幫助他獲房屋署配屋，否則就和家人一起自殺。當警員到場後，被告從廚房取出一把長刀，指向警員並喊道：「無屋住，攬住一鑊熟！」及後警員成功安撫被告放下利器，並將其拘捕。

辯方律師早前求情指，被告於內地出生，來港與家人團聚後，一直從事地盤工作。他與妻子育有3子，分別為10歲、7歲及1歲半，一家住在其母親自置單位上的天台屋。惟前年屋宇署要求清拆該天台屋，被告遂申請公屋，首2次獲分派柴灣及觀塘公屋，但被告嫌遠而拒絕，到第3次分派則嫌回家要行斜坡，不便兒子生活而拒絕。律師指被告是受酒精影響才犯案，主任裁判官就斥責被告，指其行為破壞公屋輪候程序，對他人造成不公。

主任裁判官今日判刑時指，考慮到案件嚴重性，被告使用利器，適宜判處即時監禁。惟報告顯示被告有悔意，案發時受酒精影響，故接納感化官建議，判處被告15個月感化。

案件編號：ESCC 2819/2021