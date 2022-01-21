休班警涉非禮懷孕店員　事後圖以金錢了事　案押3月再訊

休班高級督察涉嫌於去年11月，在尖沙咀一商場內非禮懷孕3個月的女店員，並於同日涉嫌企圖以金錢要求該店員及其丈夫放棄追究。高級督察被控一項猥褻侵犯及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，案件今天(21日)在九龍城法院首次提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後6星期，待被告向私人律師索取法律意見。裁判官崔美霞遂將案押後至3月8日再訊，被告獲准以10萬港元保釋，期間不得離開香港、須交出所有旅遊證件、不得干擾所有控方證人、不得返回案發地點、每周到警署報到3次、及居住在報稱地址。

33歲被告李卓賢，案發時任職防止罪案科高級督察，現時已被停職。他被控於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期2樓的一間店舖內猥褻侵犯X；並在同日同地作出意圖妨礙司法公正的行為，即向X及其丈夫Y提議給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的猥褻侵犯案件。

據了解，被告與X互相認識，案發時被告強吻了X，被告聲稱自己當時飲醉酒，X將事件通知丈夫Y，被告向2人提出以100萬港元和解，但不獲接受。

案件編號：KCCC 218/202