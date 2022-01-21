下月27日起享2元乘車優惠　60至64歲市民月底前申請樂悠咭

政府今日(21日)表示，快可受惠於政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃(2元優惠計劃)的60至64歲合資格人士，如仍未申請專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」，應盡快申請，必須於1月31日或之前透過八達通手機應用程式遞交申請，或親臨「樂悠咭」申請服務中心辦理申請，否則將不能如期於2月27日起享用二元乘車優惠。

八達通公司表示會繼續接受合資格人士以郵寄方式或透過八達通App遞交的申請，但31日後遞交的申請或未能趕及在2月27日前收到「樂悠咭」。此外，將於3個月內滿60歲的人士亦可透過八達通App或郵寄表格申請「樂悠咭」，使他們在年滿60歲當天或2月27日起享用該優惠。八達通App、網頁下載版申請表及紙本申請表的派發地點名單亦已載於「樂悠咭」網頁。

「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。政府會資助首次申請的20港元申請費用，申請人無須另行支付任何費用。65歲或以上受惠人士可繼續享用該優惠，政府將另行公布他們申請「樂悠咭」的安排；合資格殘疾人士則可繼續享用該優惠而無須申請。

當局表示，臨時服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息，將運作至3月12日，市民須於該日或之前到訪服務中心；八達通卡有限公司指至今共收到約537,800份申請。