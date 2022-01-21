重案組拘六旬漢　揭與5宗爆竊案有關涉款10萬

年近歲晚，爆竊案日增。警方於去年1月24日至今年1月10日，分別接獲灣仔、秀茂坪及啟德區5間地舖發生爆竊案。警方調查發現，竊匪犯案手法一致，俱於凌晨至清晨期間，以爆竊工具爆破地舖後門進入店內搜掠，主要損失為現金，另外還有口罩、餅券及耳機等其他物品，警方相信賊人會將盜竊得來物品轉售圖利。據了解，賊人專門在凌晨夜闌人靜期間犯案，並挑選茶餐廳、文具店、雜貨店落手，是因為相信這些店舖會有較多現金存放店內。

在5宗案件中，最近一宗為本年1月10日，發生於銅鑼灣一間地舖茶餐廳。店員上班時，發現店內有搜掠痕迹，於是報警求助。案件交由灣仔警區重案組調查，其後聯同情報組探員，翻查大量「天眼」片段進行分析，發現賊人慣常以老虎鉗、鐵筆、螺絲批等工具，在店舖後門鑽出一個小洞，遂潛入店內搜掠夾萬及收銀機。警方進一步調查後，鎖定一名68歲本地男子的身份，並於本周三(19日)在油塘一屋苑將其拘捕。經深入調查後相信，男子涉及5宗同類案件，涉款一共約10萬港元，其中最大一宗損失約4萬港元現金。

灣仔警區重案組主管盧偉德督察表示，被捕男子報稱無業，警方於其寓所搜出犯案時衣物，而該名男子將會被起訴一項爆竊罪。盧續指，年近歲晚有不少人會抱着「搵快錢」心態作案，呼籲店舖負責人切勿在店內存放大量現金，同時應加裝「天眼」等措施以加強保安。