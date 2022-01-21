「滅鼠令」捱批　動物組織促政府收回成命　勿濫殺無辜

政府近日宣布執行「滅鼠令」撲殺倉鼠及小型動物，惹來社會廣泛批評。有多個動物組織今日（21日）發出聯署聲名，表示對政府做法深表悲憤、震驚及遺憾，並懇求政府收回「滅鼠令」。組織批評政府不理會檢測結果，即便小動物未有感染病毒，均進行人道毀滅，認為有專業獸醫等指出寵物傳人的風險極低，促政府應派員到店為小動物作檢測，如未有染疫的小動物可留店隔離，照顧小動物的人手方面，動物組織亦有義工願意協助。

由於早前有寵物店女店員及其顧客確診變種病毒Delta，而該店多隻倉鼠亦被驗出帶有病毒，加上該店位於大埔的貨倉亦有環境樣本被驗出帶毒，政府為切斷寵物傳人的傳播風險決定執行「滅鼠令」。不過，「兔廬Tolobunny」及多個動物組織和獸醫診所今日聯署聲明，批評政府在小動物未染疫的情況下仍進行人道毀滅，根本未必能堵截未經完全核實的「小動物傳播」，更令所有檢測為陰性的小動物無辜受害，剝奪牠們的生存權利。

動物組織表示，近日有專業獸醫及機構陸續指出寵物傳人的風險是微乎其微。而科學證據證明，人類亦是透過人傳人感染新型冠狀病毒而致病，另有科學證據顯示，黃金鼠(敍利亞倉鼠)的新冠病毒傳播期為少於6天，故於2022年1月13日或之前購入的倉鼠到今天依然會傳播病毒的可能性極低，政府毋須對在遠於上月22日所購買的倉鼠進行人道毀滅。

動物組織建議政府派員到店裏為小動物作檢測，若未有染疫小動物可留在店裏隔離，並由政府人員妥善照顧，直至隔離期完結。又促請政府加強立法規管動物買賣、監管私人繁殖場及限制動物進口，並參照歐洲法例，逐步禁止寵物店販賣動物，並大力推廣領養，以長遠解決長久以來的棄養問題。