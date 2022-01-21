傳職工會登記局查記協　索會員紀錄及帳目等資料

據了解，職工會登記局正調查香港記者協會，包括索取其數年來的會員紀錄及帳目等資料。其中記協主席、網媒《立場新聞》前副採主陳朗昇，曾於去年12月因《立場新聞》涉發布煽動性刊物、違反刑事罪行條例，被警方帶走助查，其電腦、手機、平板電腦、記者證、存摺及提款卡等亦被檢走。

記協近年屢受批評，包括保安局局長鄧炳強曾點名批評記協倡議所謂「人人是記者」，有違專業道德，又質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會。另外，有21年歷史的「消費權益新聞報道獎」，過往由消費者委員會、記協及香港攝影記者協會聯合主辦，今屆起亦暫停舉辦。

記協是由前線新聞工作者於1968年組成，旨在改善行業的工作環境，每年亦會發表一份言論自由年報。另外，據香港職工會統計年報2020顯示，記協申報的會員人數為984名。東網正向職工會登記局了解詳情。

另外，據資料顯示，在2019年6月至2021年12月，已撤銷登記的職工會有69間，撤銷登記原因包括自行解散佔26間、工會自行請求有42間和1間因違反《職工會條例》而被取消登記。