政Whats噏：議員提出成立小組委員會遇阻　內會主席稱稍後決定

立法會雖然設有18個事務委員會專責處理不同工作，但都有部分議題超出單一範疇，需要成立小組委員會討論。立法會內務委員會今日(21日)開會，有議員提出喺內會下成立2個小組委員會，分別商討扶貧同埋北部都會區發展事宜，但就遇到阻礙。內會主席指要待各事務委員會選出主席，睇吓議題可否喺事務委員會下商討，再作決定啦。

議員鄧家彪提出喺內會轄下成立改革扶貧政策和策略小組委員會，同埋議員劉國勳建議成立北部都會區發展事宜小組委員會，而另有議員亦想成立政策事宜小組委員會，如葛珮帆建議成立發展智慧城市事宜小組委員會等。惟內會主席話，議員有意跟進某啲政策，可以喺事務委員會要求召開會議，而鑑於事務委員會喺下周就會展開工作，希望到時先決定係咪需要喺內會轄下開展小組委員會。

議員聽聞隨即「拉票」，鄧家彪話扶貧工作唔係單一委員會範疇，參考過往都係內會負責，加上政務司司長李家超負責香港扶貧工作，認為內會適合啲。另外佢又話事務委員會、小組委員會有人數上限，但關注嘅議員一定超過20人喇。

議員梁美芬就話小組委員會數目有限制，不如嘗試分階段成立，例如先成立5個咁，否則有其他緊急事項要成立嘅時候，就超出限額喇；議員葛珮帆就話小組委員會運作唔可以超過1年，倒不如盡快做晒小組委員會工作，跟住就可以開新嘅小組委員會。

另外，內會主席匯報同李家超會面情況，話政府計劃未來1年向立法會提交約40條例草案，當中15項期望上半年提交，同埋司長重視行政立法關係，將會分批會見議員。佢亦建議政策局官員接觸相關事務委員會嘅委員，同埋建議李家超接觸各政治板塊、政黨議員，最好安排實體會議，令交流有效進行。

社福界狄志遠就話，其實官員答覆講緊自己嘅嘢，同議員冇互動，希望內會主席同司長表達意見。內會主席就話，對於官員答覆，議員長期都未必完全滿意，整體都希望官員更能夠保持溝通，會整體同司長反映吓喇！