大專生參與2019年「光復屯門」　認非法集結候判

2019年9月21日有人發起「光復屯門公園」示威活動，一名大專男生當日在屯門鄉事會路參與非法集結，身穿黑衣及穿戴防護裝備，與警方防線對峙。他今（21日）午在屯門裁判法院承認一項參與非法集結罪，續還押至2月4日候判，以待索取勞教中心及更生中心報告。

現時報稱無業的19歲被告唐綽謙，被控於2019年9月21日在屯門杯渡路與鄉事會路交界，連同其他身份不詳人士參與非法集結。案情指案發當日下午，有人在屯門遊行示威，路線由新和里遊樂場至屯門政府合署，該遊行獲警方發出不反對通知書。惟遊行開始後，有人離開原定路線，其後約200人在杯渡路與屯門鄉事會路交界集結。警方到場設立防線，集結人士則向警方叫囂及用雷射筆發射強光。本案被告當時身處人群前方，全身穿着黑色衣物，並佩戴防毒面罩和護膝。警方多次舉旗及發出警告，惟現場集結群眾沒有散去，警方其後推進防線，人群則逃向皇珠路。被告其後在錦薈坊附近被截停及制服。他在警誡下保持緘默。

辯方今天求情時，指本案在2019年社會事件熾烈期間發生，被告在情緒受牽動下犯案。當時被告身上沒有武器，亦無證據顯示被告曾侵擾警方防線。

案件編號：TMCC 2251/2021