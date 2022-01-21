葵涌邨逸葵樓增至20人染疫　居映葵樓清潔工及鄰居2歲童中招

葵涌邨逸葵樓爆發新冠肺炎傳播鏈，衞生署衞生防護中心表示，今日(21日)新增多宗確診個案患者涉及該大廈，加上懷疑個案、大廈中招員工及深圳確診病例，合共有至20人染疫，涉及12層樓共13個單位。

此外，今日另有10宗初步個案與逸葵樓相關，包括替工保安、居於映葵樓但於該大廈工作的清潔工，以及與該清潔工同住一層另一單位的2歲幼童，當局指映葵樓將須強檢。防護中心指出，該名2歲幼童本身住綠楊新邨，但經常會到訪其嫲嫲位於葵涌邨映葵樓家中，且與上述逸葵樓清潔工屬同一層，相信有機會是鄰里接觸而感染，該幼童因發燒送院，其家人被列為密切接觸者，將需要隔離。而中招的清潔工同住家人同樣有感染風險須送檢疫。

至於逸葵樓確診的79歲男子(個案編號：13085)全基因分析顯示為BA.2病毒，目前未知是否涉及巴籍婦人群組。目前已知早前確診巴藉女子的46歲丈夫(個案編號:13064)曾去過逸葵樓垃圾房，但確實傳染期的蹤迹仍不清晰，目前了解沒有進入逸葵樓，有機會感染逸葵樓居民，病毒再經居民在大樓內擴散。政府仍會繼續留意是否涉及其他傳播鏈。