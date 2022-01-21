港鐵北環綫進度理想　主線擬地下行車　為新界北發展預留彈性

估算造價達620億港元的港鐵北環綫項目明年起分階段動工。港鐵表示，首期工程在東鐵綫落馬洲支綫增設古洞站，目前進度理想，最快今年上半年刊憲；次期北環綫主線工程，初步建議以地底走線。港鐵指地底走線可為未來城市發展預留更多彈性，亦可減省收地重置等前期工序及賠償，減少周邊濕地及自然生態影響。建築成本雖較地面走線高，仍有信心總造價不受影響。

據北環綫首期工程原先於2023年動工，目標2027年落成；第二期主線工程則原定2025年動土，2034年落成。北環綫啟用後，將由古洞站連接至錦上路站，沿經新田、牛潭尾及凹頭3個中途站，並與現有屯馬綫、東鐵綫打造一個環狀鐵路網，打通新界東、西兩端。

港鐵總經理新界(工程項目)沈鵬摶向東網交代最新進展時透露，工程「進度唔錯」，首期工程的初步規劃大致完成，下一步將深化設計；項目預計今年上半年刊憲，及後按原定時間表動工。至於次期工程，港鐵已就規劃設計諮詢不同持份者，包括地區人士、環保團體等，並建議以地底走線為基礎作進一步技術研究，再深化走線與車站設計。

沈鵬摶指出，地底走線建議較能持續發展，並已考慮多個因素，如鐵路建築技術，顧及列車及路軌安全、消防及災害應對、乘客轉車接駁便捷及沿線地質等；自然環境方面，勘察研究今年內完成，以掌握周邊生態情況；走線亦需兼顧長遠土地發展。

地底走線所需的建築成本高於地面走線，但地面走線涉及更多前期工序，需時長又要額外賠償開支，如鄉村土地收地重置、補償濕地等高生態價值用地等。此消彼長下，他認為地底走線方案不會令造價大增。而有別地面路軌直接橫跨濕地，工程及日後運作對當地自然生態的影響可降低，但難免會產生噪音、影響地下水流動等。新建車站亦會增添環保元素，例如站內加設綠化空間等。

就過往新界地區的鐵路，如東鐵綫、現合併為屯馬綫的西鐵綫、馬鞍山綫等，全採用地面走線。沈鵬摶指當年籌備鐵路時，相關地區未有大發展規劃。相反，政府去年提出「北部都會發展策略」，北環綫以地底走線可作最大配合，為土地發展預留彈性。