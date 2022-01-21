政Whats噏：立會事務委員會提名出爐　僅司法副主席有競爭

立法會各事務委員會喺本月25日舉行選舉主席、副主席嘅議程，不過今日(21日)公布有效提名，結果18個委員會主席全數冇競爭，副主席方面只有司法及法律事務委員會出現競爭，由議員容海恩同議會新丁、法律界議員林新強搶奪副主席一職。另外有13個委員會嘅副主席就由新丁擔任。

立法會秘書處今日公布各事務委員會嘅有效提名，結果18個委員會嘅主席全部由上屆議員接手，其中10個事務委員會主席成功冧莊。副主席方面，議員劉國勳成功連任發展事務委員會副主席；議員劉業強擔任環境事務委員會副主席；重返議會嘅陳凱欣同埋鄧家彪分別擔任衞生事務委員會，同埋福利事務委員會嘅副主席。

至於唯一出現競爭嘅就係司法及法律事務委員會副主席一職，由容海恩同林新強競爭。本身上年係保安事務委員會副主席嘅容海恩話，因為黨內得5個人，喺各事務委員會得1個席位，決定由議員黎棟國負責保安事務委員會嘅議題，而佢上年係司法及法律事務委員會委員，今年有興趣爭取副主席一職。對於出現競爭，佢話事前都唔知，不過大家各自有優勢，就公平競爭啦，呢幾日都會瘋狂打電話拉票喇。

另外，喺18個事務委員會正副主席人數方面，民建聯佔據7個主席同埋2個副主席席位；經民聯有3個主席同1個副主席；工聯會就有3個主席同1個副主席；自由黨都有3個主席位；G19拎到1個主席同4個副主席；新民黨最少拎到2個副主席。

其實本身選舉委員會正副主席程序方面，候選人係可以自我介紹政綱、接受提問等，但上屆就出現有議員濫用程序拉布。之後，上屆立法會就通過修訂《議事規則》，列明立法會各委員會嘅選舉主席程序方面，將會由立法會秘書處收到有效提名後再進行選舉會議，主席選舉需30分鐘內完成，否則休會。變相都唔會再出現拉布情況喇。