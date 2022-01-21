疫下新春外出人流少　年花店舖生意挫40%　市民改訂盆菜在家過節

農曆新年將至，惟受新冠肺炎疫情影響，不少售賣賀年食品及年花的店舖負責人表示生意額下跌至少30%，有市民則指雖然今年新年氣氛稍遜，仍會購買揮春應節；但相反出售傳統糕點及盆菜的食肆或因有外賣生意，故營業額不跌反升，不少市民因應政府禁晚市堂食，紛紛提早訂購盆菜及賀年食品應節，有餐廳指盆菜銷情較去年更理想，已售出逾1,400個盆菜，亦有傳統餅家的糕點銷情較往年上升50%。

東網記者今日(21日)下午到灣仔一帶視察，其中，售賣賀年物品如揮春、利是及新年飾物等30多年的店主謝太表示，近年因受疫情影響，銷售額一直低企，加上市民較少出街，整體人流較以往減少30%，人均消費更由百多港元急跌近半，至約50港元。謝續稱，以往本地及內地客各佔半，但由於中港至今仍未通關，損失近半客源。但她透露今年仍會如常入貨，不過會主要購入傳統揮春，若下周仍出現滯銷貨，會以買二送一等方式，促銷虎年的貨品。同樣售賣新年禮品的梁生表示，大多顧客為當區居民，惟在經濟及疫情雙重夾擊下，顧客較少走動，跨區客亦卻乏，導致其生意較往年大減30至40%，故入貨量較原先少一半。

前來購買揮春的市民杜女士指，每年都會購買傳統揮春「拿個好意頭」，今年亦如常購買8張揮春，預計花費約百港元。她認為今年農曆新年氣氛較靜，自己會減少拜年活動避疫。另一市民邱先生同樣每年購買揮春，加上自己屬虎，又對老虎情有獨鍾，適逢今年虎年，故打算購買相應過節產品。但他表示今年經濟仍然不景，加上疫情導致人心惶惶，認為過年氣氛稍遜。

臨近新年亦有不少市民購買水仙及蘭花等年花。其中，位於灣仔的花店負責人黃小姐稱，今年生意較以往大跌30%，多以熟客為主。她稱雖然市民仍會按照傳統買年花，但明顯較往年「手緊」，以往市民會買5束銀柳，但今年銀柳的銷情卻「麻麻哋」，而大紅大紫的蝴蝶蘭則最受歡迎，其次為較細顆的「五代同堂」。

另外，集團「1957 & Co.」旗下位於銅鑼灣的食肆市場傳訊總監陳杏明指出，今年新年氣氛明顯稍遜，但因政府禁晚市堂食，故不少客人大肆購入盆菜邀請家人共同聚餐，有顧客甚至一次過購入6個盆菜。她稱，由冬至到目前為止，已銷售約1,400個盆菜，預計本周末會有更多訂單，預期今年銷售更勝去年。陳又指，今年盆菜維持去年價格，並會額外贈送優惠券及前菜，以吸引更多顧客。

而恆香老餅家行政總裁王偉樑則坦言，今年的農曆新年氣氛未有較以往濃厚。他指出，市民往年一般在新年前1個月購買過年食品，消費市道最暢旺，但今年或因為防疫限制遭收緊，市民未能在餐廳堂食晚膳，導致外出消費意欲大減，令整體銷情「差啲」，但今年過年糕點的銷量卻較以往上升50%，而禮盒類產品則稍遜，估計與市民今年將集中在家過節，減少外出拜年有關。

王又指，因應國際航運受阻，而產品只能短期存放，令海外的銷情影響較大。他補充，今年餅家推出人物角色的禮盒及糖果等均受年輕客人歡迎，而網店的銷情亦較去年上升20%，相信能夠「拉上補下」，又指將推出網上年宵，希望再刺激銷情。