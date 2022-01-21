理大外藏剪刀他人證件　侍應盜竊藏非法工具罪成

2019年11月，理工大學外衝突不斷，一名侍應被指在附近紅磡站天橋管有六角匙、剪刀、及屬於他人的射箭總會會員卡等物品，被控1項管有適合作非法用途的工具及2項盜竊罪。他否認控罪，經審訊後於今天（21日）在九龍城法院被裁定全部罪名成立。被告表示沒有求情説話要講，又質疑裁判官梁雅忻「唔明你呢嗰法律學歷點拎返嚟」，裁判官回應稱「唔會同你口舌之爭」，之後下令將被告還押至2月4日判刑，期間會為他索取背景報告。

27歲被告劉思衛，被控於2019年11月18日，在紅磡火車站天橋上近A1出口，管有1套六角匙、4把剪刀及1把𠝹刀，並意圖用它們作非法用途。他另被控2項盜竊罪，指他在2019年11月12日至18日期間，在理工大學內偷竊2張香港射箭總會的會員卡。

案情指，被告在案發當日凌晨在理大蒙民偉樓地下欄杆爬出，隨即被警員截停，被告的背囊內除了藏有控罪書所列的物品，還有一些示威者常備的物品，包括反光衣、手套、望遠鏡、電筒、雷射筆等等。被告自辯時稱，自己在11月14日凌晨因好奇而跟隨約100人進入理大，又指自己支持「和理非」，但後來他發現理大示威者的行為愈來愈激進，心想事態已經變質，情況猶如戰爭，就在14至15日嘗試離開。不過他之後折返，直到超過警方發出最後通牒的時間才離開，最終被捕。

裁判官批評被告的自辯自相矛盾、自圓其說。首先，被告表示情況變得激進，打算離開，但隨後又跟一個拿着錘子的人回去，是不能理解。其次，被告表示控罪所述的其中2把剪刀取自汽油彈製造場，他認為取走剪刀可以阻止示威者製造汽油彈，但裁判官認為當時理大內周圍都有工具，被告只取走2把剪刀又有何用？此外他亦毋須將剪刀保管在身上。另外，被告解釋將背囊內的物品帶在身上，是不想讓其他示威者起疑，但同時亦將記者室內有人遺下的反光衣帶着，是想表示中立，裁判官認為此説矛盾處處。

至於2張射箭總會的會員卡，被告在作供初期曾承認想用該2張卡假扮學生，以瞞騙示威者在各出入口設立的「海關」。但他其後改口，稱在理大內拾到2張卡，打算在離開時交給警察，但未交出已被捕。被告作供時強調其中1張卡已過期，沒有價值，裁判官認為被告對法律有誤解，裁定他有意永久剝奪他人財產。最終被告3項罪名均成立。

案件編號：KCCC 818/2020