跨部門搗葵涌及青衣非法加油站　檢約4千公升柴油

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，聯同警方新界南總區交通部及青衣分區警員進行聯合行動，於今晨(21日)約11時在葵涌永業街及青衣航運路一帶，進行針對性打擊非法加油活動的行動，分別搗破兩個非法加油站。

行動中，消防處共檢獲約4千公升柴油，市值約7萬港元，同時截獲一輛儲存有柴油的輕型貨車、一輛油缸車及大批入油工具，並截獲2名男子，懷疑與案件有關。有關人士涉嫌違反《危險品條例》、《危險品(一般)規例》及《消防(消除火警危險)規例》，將會被檢控。 另外，警方會將案發現場截獲的共4輛懷疑涉及非法改裝的車輛，拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。

為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，如被法庭定罪，有關牌照更有可能被撤銷，禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，亦會向法庭申請充公涉案的柴油。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動，呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果將會非常嚴重。