環團批氣候變化教育課程設計不足　未能培養學生公⺠責任感

港府去年10⽉公布《⾹港氣候⾏動藍圖2050》，當中提出加強教師對氣候變化⽅⾯的知識。不過，有環保團體發現⾹港現時的課程設計⽋全⾯，教授氣候變化教育⽅⾯相關知識的課程⽐例少，教學模式亦未能培養學⽣對氣候危機的公⺠責任感和⾏動⼒。環團今日(21日)公布調查結果指出，有逾90%受訪市民⽀持本港中⼩學應更着重氣候變化教育。

倡議⼩組「綠識」ClimateSense聯同⾹港⺠意研究所進⾏有關「加強⾹港氣候變化教育」的⺠意調查，於本周一至四(17⾄20⽇)以網上形式進⾏訪問4,790名市民，收集他們對於本港中⼩學⽣氣候變化教育的意⾒，包括課程的⽬標、全⾯性及改善⽅向。結果顯⽰，逾90%受訪者⽀持本港中⼩學應更着重氣候變化教育，及培養學⽣應對氣候變化的責任感。

在加強⾹港氣候變化教育的措施⽅⾯，逾80%受訪者⽀持安排體驗學習，例如課外活動、專題研習，以及向教師提供氣候變化教育培訓及教材。同時，逾70%受訪者則表⽰⽀持在各常規科⽬中加⼊氣候變化教育的課題。

「綠識」成員張雅晶表⽰，教育是社會發展不可分割的⼀環，應當與最新政策接軌，逐步完善氣候變化教育的架構和各項配套，以解決課程涵蓋⼒度不⾜、教學資源與培訓不⾜等難點。通識科教師馮詠怡指，如要校內實踐氣候變化教育，則需管理層更重視氣候變化教育的議題，在不同層⾯加⼤⼒度，貫徹在校園、跨學科的課程、課外活動等，推動氣候變化教育。

「綠識」呼籲本港政府完善氣候變化教育，建議由教育局、環境局及專業⼈⼠成⽴專責⼩組，推動氣候變化教育發展，於中⼩學課程指引新增學習氣候變化相關課程的最低學習時數；提供⾜夠資源以使本港每間中⼩學，能任命1名具氣候變化教育專業背景⼈員；向本港教師定期提供氣候變化相關的教學培訓。