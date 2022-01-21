逸葵樓圍封5日　居民狂掃日用品　促政府賠償損失

疫襲逸葵樓，政府今晚(21日)圍封大廈5天，居民紛掃物資「應戰」，不少人提着一袋二袋餸菜回到大廈，等待工作人員安排返家。鄰近的葵芳商場超市更有部分貨品被搶購一空，包括杯麵、麵包、薯片、飲品等。在晚上約7時半，有工作人員運來飯盒及綠茶飲品，其中飯盒有數項選擇，包括冬瓜排骨、茄子炆雞、雞髀紅腸飯。

葵涌邨逸葵樓住戶黎先生向東網投訴，在單位內「叫天不應叫地不聞」，直至晚上9時仍挨餓。他指出，一整天未有工作人員交代檢測及膳食的安排，家中僅有乾糧，希望當局打救。黎質疑「(食物及衞生局局長)陳肇始係咪(晚上)9點先吃飯？」擔心未來5天會「早餐變午餐、午餐變消夜」，又指對當局安排失去信心，促當局盡快交代安排。

有居民已做好隔離5天的準備。其中，住戶劉太與兒子提着1包米及2條廁紙，劉太指家中已購買其他食物，準備好在家隔離5天。她認為雖然封樓措施麻煩，但「無辦法」亦需要配合以應對疫情，「無理由咁自私」。她指自己為家庭主婦，會在未來數天大掃除，但擔心同座眾多長者未有人照顧，希望政府安排人手跟進，又認為政府需盡量準備必要物資予居民。

另一居民邱女士則購買了能長時間存放的食物，包括菜乾、盒裝豆腐、南瓜等，共花費300至400港元。她坦言，在職家人被迫停工，未知收入會否受影響，需要等僱主安排。她認為在家隔離已較送到竹篙灣檢疫更好，至少在熟悉的地方居住。此外，從事洗碗工作的住戶周小姐則希望政府能夠賠償損失。

葵興選區議員梁志成表示，工作人員在晚上約8時已開始上門派飯盒，以及餅乾、杯麵等乾糧予居民充飢。他指大廈內的長者不多，當局已安排熱線予長者查詢或求助。梁補充，居民大多理解當局安排，未有鼓譟。