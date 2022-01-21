政Whats噏：民主黨紀委批中委洩密　損黨內信任及聲譽

民主黨前日(19日)舉行中委會，決定喺下月中旬嘅會議中審理革除副主席梁翊婷、黨員蘇逸恒黨籍，而「元老」李華明則凍結黨籍半年。原本會議內容有保密原則，之不過，消息好快通天，李華明就批評有中委會成員外洩會議內容，對中委已無哂信心，唔會上訴並考慮退黨喎。而今日(21日)紀委會就去信中委會，指今次事件好可能存在泄密，違反會員行為守則，傷害會員之間信任同黨聲譽，要求採取措施，確保所有中委認真對待保密責任。

繼李華明不滿有中委破壞保密原則，向傳媒洩漏會議內容後，事件仍未完結，今日仲有報章專欄引述消息，指李華明將獲紀委會從輕發落，係考慮到其知名度較高，咁多年嚟做咗唔少貢獻。

紀委會喺信中提及，指專欄有關內容不準確，質疑中委會不作澄清及處理，認為今次事件可能存在泄密，違反會員行為守則，傷害會員之間信任及該黨聲譽，仲批評中委會「沒有秘密可守」唔係放任嘅藉口，要求中委會積極採取有效措施，確保所有中委都認真對待保密責任。

紀委會又提到，收到投訴後一直非常小心處理有關聆訊、裁決及處分，亦尊重會員上訴的權利及有關保密責任，裁決書也是限制傳閱文件，所有中委會成員須負上保密責任，即使有回覆傳媒查詢的需要，亦全由主席作出回覆，但19日中委會會議當晚10時許，便有黨中人向傳媒透露有關決定，反問「這會是中委會認為適合的方法嗎？」

事緣民主黨喺立法會選舉前向有意申請該黨人士個人名義支持嘅立法會候選人，發出問卷調查，以決定喺咪批准黨員表態，最終只有荃灣區前區議會副主席李洪波獲批准表態支持劉卓裕。而梁翊婷、蘇逸恒喺未經批准下，以個人身份支持潘焯鴻，而李華明以社工身份支持社福界候選人狄志遠，最終遭到其他黨員向紀律委員會投訴。