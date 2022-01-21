銅鑼灣及大埔廣場I Love Rabbit環境驗出病毒　寵物店群組增至8人

港府下令滅殺染新冠病毒倉鼠事件全城關注！衞生署衞生防護中心表示，截至今日(21日)晚上，防護中心共在40間寵物店及有關貨倉採集共738個環境樣本，其中有30個驗出病毒，包括新增2間寵物店，分別為銅鑼灣駱克道545號及大埔廣場的「I Love Rabbit」，該2間寵物店會被納入強制檢測公告。任何在本月7日至本周二(18日)期間，曾身處上述店舖的人士，須強制檢測，而該2間店舖員工則會被安排到檢疫中心進行強制檢疫。

截至今日，與寵物店相關的確診個案共有8宗(個案編號：13047、13059、13073、13110、13118、13120、13123及13124)。個案的流行病學調查仍然進行中。

而漁農自然護理署回覆查詢指，除了「Little Boss」店內及其位於大埔倉庫內的1,213隻兔子、倉鼠、龍貓等寵物外，截至今午4時，署方共為1,299隻在其餘可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠作人道處理，另接收77隻由飼養人棄養的倉鼠，並已為其中71隻倉鼠抽取共113個樣本進行檢測，除2隻送交該署時已自然死亡的倉鼠外，其餘69隻倉鼠已作人道處理。而本周三(19日)銅鑼灣另一間「I Love Rabbit」寵物店採集的49個倉鼠樣本之中，有2個驗出帶有病毒。