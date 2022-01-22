市民歲晚網購馳名蛋捲遭騙財　警呼籲當面交收留意負評防騙

有關專頁仍未刪除，可見到有關售賣蛋捲的資料。

臨近新春，市民透過網購賀年食物送禮小心受騙。近期市面一款自家製的蛋卷掀起搶購潮，由於數量有限，市民都難以在門市買到，有社交平台專頁早前就聲稱可以代購，貨品售價不單較門市便宜，更提供送貨上門服務，網友不虞有詐落單，惟付款後對方即失聯，帳戶更被封鎖，疑遭行騙。有關蛋卷店負責人澄清從沒在網上出售蛋卷，警方亦呼籲市民網購時選擇當面交收，及應透過官方渠道選購貨品，減少被騙風險。

北角區一間店舖所發售的蛋卷以人手每日限量製作馳名，經常大排長龍，「一罐難求」。近日有社交平台專頁聲稱可代購該店的蛋卷，專頁顯示的蛋卷款式與該店一樣，惟價錢較便宜，專頁又稱買滿400元更有送貨服務，吸引不少網民訂購。

黃小姐上月以電子支付方式購買蛋卷，惟事隔多天仍未有回覆，聯絡不到對方外，其帳戶更封鎖。黃苦訴，知悉不少人有同樣遭遇的人已向警方報案及聯絡銀行跟進，事後更聞說該專頁不時會改頭換面，以同樣手法發售其他受歡迎的食品例如海鮮吸客，她擔心會有更多人被騙。查看有關專頁，現時似乎已停止運作，但專頁仍然顯示該些蛋卷以及其他食品的資訊，惟留言顯示的最近日期已是上月底。

記者就事件向蛋卷店查詢，負責人劉先生澄清從沒在網上出售蛋卷，亦無提供代購服務，提醒顧客應到門市購買或以致電訂購，又謂上月已知道有相關行騙事件發生，有人已報警處理。

根據警方網上購物騙案的數字，2019年錄得2,194宗，涉款2730萬港元；2020年有6,678宗，涉款約1.22億港元；而去年截至11月，則有5,406宗，涉款約6,880萬港元。可見疫情最嚴峻時，網購騙案最多，當疫情回穩，數字有所回落，而常見涉案貨品主要為食物，例如凍肉、時令食品，及電子產品，警方呼籲市民網購應惠顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收，或透過官方銷售渠道購物，付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼及專頁名稱等，並留意是否有負評，免招損失。