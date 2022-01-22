晚市禁堂食餐廳訂單減　貴價魚滯銷影響漁民收入

農曆新年一向是餐飲業旺季，但政府延長晚市禁堂食令團年飯、春茗等歸零，受害的不只是餐廳，背後供應貨源的漁民亦當災。有漁民指，最高峰生意接近百萬元，現供應急跌7成，不少貴價魚如石斑等非家庭日常菜式，餐廳亦有限定尺寸，令大魚滯銷，只好把部分貴價魚當「下欄魚」，變成魚湯、魚粥，售價僅得賣整條魚的1成。有議員認為政府遺留間接受禁令影響的漁農業，期望在財政預算案有一定支援。

漁民羅先生在大埔魚排養殖俗稱「酒席魚」的石斑魚。羅指疫情前的農曆新年，生意較平常多兩、3倍，最高可接近百萬元，惟現時供應量急跌7成。禁令將影響未來數月的生意，因一般魚排供應酒席的石班魚重約1至2斤，再來便是到俗稱「中斑」，重約8至10斤的石斑，而高於3斤又未到「中斑」的便視為「坳頸魚」，因酒樓會因烹調時間等原因不接受而賣不出，但養至「中斑」，要多1年時間。

羅指，雖有供應給街市，但主要是半斤左右，大魚無法消化，「會唔會有人日日買條大石斑返嚟食，都唔係平價魚。」他表示，現時人工、魚糧等雜費，月花10多萬元，惟現時每月收入亦只有數萬元。他批評漁民因沒有商業登記，未能受惠政府推出的中小企融資擔保計劃。

漁民林小姐同指，自己魚排3萬多條魚一半魚產供應餐廳，現一向供應的餐廳取消訂單，生意大跌7成。林慘指以往農曆新年是業界旺季，現在反要倒蝕。只能把多餘的沙巴龍躉、白花魚等自行加工製成魚湯、魚粥，龍蝦變成龍蝦湯，「當係下欄魚咁」，價錢亦只賣得本來的1成。

漁農界議員何俊賢指，本港有一半以上養殖漁民，魚產供應餐廳、酒樓，因為滯銷，供應商亦會趁機壓價，加上一些魚種是專飼養來供應給日本餐廳等，並非市民日常家庭食用的漁產，受到雙重打擊。他又指過去兩年疫情，市民習慣外賣文化，就算禁晚市堂食，亦不會增加他們到街市買鮮魚的需求，令漁民生意減少。