東方日報A1：5日強制史無前例　遲來封逸葵樓

第5波疫情大爆發，葵涌邨逸葵樓因有確診Omicron「BA.2」的巴裔漢到訪並有播毒大廈清潔工，致逸葵樓12個樓層的13個單位在短短3日內出現超級傳播，至昨日已有最少20宗確診及初確個案。政府專家前晚建議居民居家隔離後，政府竟任由2,700名居民翌日自由活動一整天，拖至晚上6時才宣布歷來最長、為期5日的「封樓令」，由昨晚6時至下周三（26日），不得離開大廈，期間每日須檢測。有居民擔心禁足無法上班，昨凌晨已悄悄撤離。上述傳播鏈的源頭曾到訪邨內的綠葵樓、芊葵樓，而居於映葵樓但為逸葵樓做清潔的工人已初確，並疑感染同層兩歲幼童，遲來的封樓令，葵涌邨疫情或有擴散之危。

衞生署調查發現，「逸葵樓群組」的感染源頭疑為帶有變種病毒Omicron「BA.2」巴裔婦的丈夫，他曾於本月13日到上址垃圾房拾荒，疑傳染大廈清潔工，病毒透過在大廈四處游走工作的清潔工才大面積擴散，由1月16日至18，病毒在逸葵樓四散。當局於19日曾圍封強檢該大廈，已發現一宗個案。至前日傍晚，政府專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾到大廈視察，當時大廈已有16宗確診及初確個案，袁認為傳播不涉大廈建築、喉管及空氣流動等，認為應居家隔離。但政府當晚無所動作，亦無派員記錄居民出入大廈，昨更讓2,700名居民自由活動一整天。

食物及衞生局局長陳肇始昨傍晚才宣布，向逸葵樓發出限制與檢測通告，並宣布一系列居民生活支援及檢測要求（見表）。期間政府將向居民提供三餐膳食及防疫物資。房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧指，檢測站開放時間至晚上12點，也會於日間運作，應付龐大的檢測量。

逸葵樓的疫情急轉直下，衞生防護中心前日下午才發現7宗個案，至深宵已增至16宗，昨日更升至20宗，但政府卻在專家建議後一天才頒令「封樓」，陳多番被問及為何措施遲到一天，她無直接回應，僅指當局需考慮疾病潛伏期及發病時間，認為行動「合適及有效」。而且，當局本周三發現個案時，已進行封區強檢；而昨夜屬進一步行動，強調已盡快處理，而選擇圍封5天，也是考慮到Omicron的潛伏期可長達5天。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨午公布，新增5宗確診個案為逸葵樓居民，涉及5名女子，年齡介乎28至69歲；一宗為曾到訪大廈的一歲女嬰的家人，居於青衣長康邨康貴樓。另有10宗相關初步個案，至今已有約20名居民及大廈員工染疫，其中包括居民、保安及一名居於同邨的映葵樓15樓，但於逸葵樓工作的清潔工。同層有一名兩歲幼童初確，他本身住綠楊新邨，但經常到訪嫲嫲位於映葵樓的家中，料兩者或互相感染，他的家人均需送檢。

此外，疑為感染源頭的巴裔男子到葵涌拾荒後，曾到深水埗南昌街一帶、近北河街街市擺賣，由於顧客大多以現金付款，追蹤有一定困難。昨日其中一宗新增的源頭不明初步確診個案，則居於南昌街35-37號，距離北河街街市約5分鐘路程。該初確個案為一名40歲男子，任職地盤工，主要於天水圍游泳池及葵涌象山邨工作。他平日都是上班或留在家中，本周日去過花園街。他的住所昨夜封區強檢。

翻查資料，政府第一次實施涉及禁足的封區強檢是2021年1月23日凌晨4點，距今剛剛時隔1年。去年的行動涉及佐敦逾150座樓宇，24日晚上方才陸續解封。逾7,000個檢測中發現13宗確診個案，確診率為0.17%。

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