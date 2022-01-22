9男女涉2019年尖沙咀暴動裁罪成　法官需閱讀求情文件押後判刑

10名男女涉於2019年在尖沙咀一帶參與暴動而被捕，他們早前於區院否認一項暴動罪，經受審後，法官游德康今早(22日)裁定其中9人罪成，而26歲男被告梁俊偉則罪脫，法官指因需時閱讀求情文件，將會押後判刑。

5男5女被告依次是劉維穎(19歲，女)、郭嘉輝(22歲)、張文俊(17歲)、梁卓華(20歲，女)、黃奕瑋(19歲)、粱俊偉(25歲)、吳紹勤(27歲)、韋婷婷(25歲，女)、卓麗馨(24歲，女)及潘慧雯(41歲，女)，他們被控於2019年8月11日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，連同他人參與暴動。辯方將會爭議暴動有否發生、暴動發生的位置及被告是否參與其中。

據控方早前開案陳詞指，當日下午6時許，涉案的暴動區域約有2,000名示威者集結，他們身穿黑色衣物、戴頭盔、眼罩、防毒面具及手套等裝備，且佔據行車線及築起路障，又以雷射筆照射尖沙咀警署。警方雖多次警告，並發射催淚煙、布袋彈等，但示威者沒有散去，更向警署投擲石塊、磚頭等硬物；又曾推倒一個約4米高的鐵架，阻礙警方。期間，有示威者向警署行車入口投擲汽油彈，擊中一名男警Y，令他下肢有5.5%的2級燒傷，轉介物理及職業治療後，傷勢愈合良好。

警方機動部隊等約於同日下午7時半到達，設置防線及驅散。10名被告均於暴動區域內被截停及拘捕，各人身穿黑色衣物，分別帶有頭盔、防毒面具、生理鹽水、手套及眼罩等不同裝備，部分被告欲逃走及帶有雷射筆。控方指各被告的衣着與其他參與暴動者相似，亦管有類似和暴動相關的物品，他們集結在現場從而增加人數，以人多勢眾去鼓勵他人或互相支持、掩護，達到破壞社會安寧的共同目的。若他們與案無關，必然有足夠時間離開現場，避免被看成參與暴動的一分子，惟他們在警方多次警告後，仍沒有散去，最後在暴動區域被捕，以各項環境證據顯示他們參與了暴動。

案件編號：DCCC 23/2021