變種病毒個案頻爆　許樹昌打定輸數　大年初四放寬社交微乎其微

新冠疫情一波接一波，身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今(22日)在電台節目表示，本港正面對Delta與Omicron變異病毒株2條戰線，葵涌邨逸葵樓近日已出現爆發，面對疫情擴散的可能性，估計大年初四(2月4日)放寬社交距離措施的機會微乎其微。

葵涌邨逸葵樓病毒疫情大爆發，涉及不同樓層及坐向，政府於昨晚(21日)6時宣布一連5日起圍封逸葵樓，期間住戶須居家隔離，相關禁足令至下周三(26日)，而同於葵涌邨的映葵樓再發現多2宗初步確診個案，許相信圍封有助找出多代傳播，房屋署亦有辦法聯絡圍封前已離開的居民，故居家隔離做法理想。

他指出，早前有科學家稱發現Delta病毒基因序列，具有Omicron病毒的遺傳特徵，惟這項發現未獲得廣泛認同，部分病毒學家認為該變種病毒不像是混合毒株，反而是實驗室樣本污染的結果，故港人亦毋須特別擔憂兩者會結合成新變種病毒的可能性。

疫情下，本港食肆一直都使用膠版相隔，但有外國研究顯示，食肆使用膠板反而令空氣更難流通。許解釋，現在食肆使用的膠板，高度設計比外國短，主要防止食客經飛沫傳播而互相感染。