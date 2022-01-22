小一統一派位選校今展開　報名校家長稱今年競爭減少

俗稱「大抽獎」的小一統一派位選校今明兩日(22日及23日)接受申請，名校林立的九龍城41校網，今年的派位中心設在中華基督教會基華小學(九龍塘)，今早僅數名家長提早在門口等待，10多名家長在9時半正式開放時陸續到場。有家長稱感覺今年競爭較以往減少，故「試下」報讀名校。

梁先生早上約9時已在校門等待，他表示由於擔心排隊故提早到場，未料竟沒有人。居於九龍城的梁先生為兒子首選喇沙小學，他解釋，因喇沙是名校，加上感覺今年競爭減少，故報名試下。梁又指，兒子已獲3至4間直資及私立學校錄取，若他未能入讀喇沙，便會選擇直資校。他坦言本港教育以操練及考試為主，很少培養學生思考及思維方式，或會考慮讓兒子中學時到海外升學。

溫女士去年從元朗搬往九龍城，坦言是因交通方便及名校林立。她為女兒選擇了瑪利諾修院學校(小學部)為第一志願，但暫未考慮直資或私立學校，又認為這區一直都是熱門校網，即使移民潮下，競爭仍與往年相若。溫又指，或會讓女兒赴海外升學，但要視乎其小學階段表現，以及家庭經濟能力與社會環境。

統一派位的結果將於6月1日至2日透過郵遞方式通知家長。家長如欲於6月1日透過電話短訊接收統一派位結果，可在選校表格填寫及同意有關選項。