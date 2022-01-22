增25宗本地確診　「逸葵樓群組」飆升　涉逾百人遍73個單位

新冠肺炎疫情急速擴散！衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(22日)新增26宗確診個案，其中1宗為輸入個案，餘下25宗屬本地病例，當中10宗涉及葵涌邨逸葵樓，其中8人為逸葵樓住戶或訪客，另外2人則為鄰近映葵樓居民及小童，而銅鑼灣Little Boss再有1名顧客確診，為早前確診個案的同行者。而初步確診多於100宗，96宗涉「逸葵樓群組」。

張表示，逸葵樓目前有73個單位出現確診，另多個環境樣本驗出病毒，包括8樓電梯走廊及7樓垃圾間，有關部門已在處理圍封，她提醒居民需清潔渠口位置，又承認現時情況較難控制。她續指，逸葵樓內只有清潔工會到垃圾間工作，反映病毒相當大機會由清潔工散播到不同樓層，目前該大廈44名清潔工已送檢，中心尚在追蹤。張又指，由環境樣本可見，在電梯掣及扶手等地方有發現病毒，由於確診清潔工會到處接觸居民，或會因此播毒。

她表示，居於映葵樓的確診清潔工主要於逸葵樓工作，不記得有否與巴基斯坦裔男子接觸；曉葵樓亦有任職清潔工的居民感染。

張表示，1名居於深水埗南昌街35-37號的40歲建築工人確診，他的基因排序與巴基斯坦裔婦女一樣，懷疑互相感染，感染源頭尚在調查中。患者主要於天水圍游泳池及葵涌象山邨工作，上下班主要靠電單車，最後上班日期為1月19日，於16日放假時曾到訪花園街。他在1月19日出現病徵，1月20日到公立醫院求醫，採集樣本檢測後確診。他曾於去年8月24日及9月14日在香港接種2劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗。與13045一樣的基因分析，或有傳播。

另有1名81歲女子為源頭不明個案，居於大窩口邨富強樓，1月20日到急症室求診，ct值17，病毒量高，與早前有1宗居於逸葵樓、但在大窩口邨做保安的個案懷疑有關。另一源頭不明確診個案居於藍田邨藍碧樓，於勞工處10樓做保安。至於地利亞修女紀念中學老師的家人亦有確診，驗出L452R變種病毒株，編號為13146及13144。

居於觀塘凱匯的17歲確診學生有2名家人確診；李鄭屋邨小學1名學生亦中招，最後一日上學為1月12日，與早前的確診學生沒有直接接觸。而佛教筏可紀念中學群組繼續擴大，今日錄得5名學生確診，包括3B班2個，2B、3C、4B班各1個。

初步確診個案中，包括松悅園耆和護養院1名49歲男員工，居於逸葵樓，主要照顧其中50多名長者，如最終確診，所有長者需要到亞博檢疫。員工亦有到德昌護老院上班，但主要留在藥房，毋須照顧長者。另外葵涌邨映葵樓再多5人初步確診，另有1人於瑪嘉烈醫院工作。

此外，1名18歲女子初步確診，居於大窩口邨富德樓，於地利亞修女紀念學校(吉利徑)就讀；亦有1名61歲女子染疫，居於西營盤高街，曾到訪德輔道西明星海鮮酒家，與13073、即其中1名寵物店群組感染者同場。