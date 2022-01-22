網售假針卡收款後失聯　情侶落網揭另涉9宗騙案

警方昨日(21日)展開打擊網售偽造疫苗接種紀錄行動，拘捕一名31歲男子及一名24歲女子。政府早前公布，將於下月24日擴大疫苗氣泡，屆時市民進入食肆堂食前，必須至少接種1針疫苗，相關措施亦涵蓋學校及文康設施。

不過，有不法之徒利用最新防疫措施「搵快錢」，公然在網上銷售「假針卡」，以逃避政府最新的防疫措施。警方隨即展開深入調查及情報分析，鎖定一個以情侶形式經營的網上購物騙案集團，騙徒以銷售「假針卡」作招徠，聲稱有關針卡有醫生證明及診所蓋章，更指「假針卡」能支援政府的「安心出行」應用程式，貼文亦列出不同「假針卡」的收費，例如偽造一張接種1針的「假針卡」收費為1,500港元，2針為2,300港元，3針為2,800港元。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組劉震宇高級督察指出，初步調查顯示騙徒從未寄出任何「假針卡」，收到款項後亦隨即失聯。警方其後調查發現，騙徒另外與2018年4月至去年12月期間，發生的9宗網上購物騙案及信用卡騙案有關，騙款約25萬港元。

警方昨日掩至尖沙咀拘捕該對情侶，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」，行動中警方檢獲3部手機、1部平板電腦及4張銀行卡。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。