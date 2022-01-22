劏房租管今起生效　住戶突被加租無保障　團體促訂起始租金

劏房租管條例由今起實施，但仍有劏房居民無法受保障。

本港房屋問題嚴峻，居住劏房的基層家庭仍處於水深火熱之中。劏房租管條例今日(22日)起實施，條例包括規定租約期間不得加租，劏房租期為2年等。不過，仍有居於劏房的基層市民表示，業主趁條例生效前大幅加租，簡直是有錢搵到盡。有關注劏房問題的團體則表示，對政府早前稱沒有看到條例生效前加租的情況感到不明所以，認為即便有租管條例亦無法成功保障一眾劏房戶，促當局盡快訂立起始租金。

為保障劏房戶權益，政府於去年通過劏房租務管制《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》，今日起生效，惟並非所有劏房戶都能受到保障。有劏房住戶表示，以往續租只加租約200港元，但今次突被加租500港元，租管保障無法起效，令其感到難以承受；另有劏房戶亦於近日才新簽租約，由於不是在租管生效後簽約，故亦無法受保障。

對於條例生效前被加租的情況，早前運輸及房屋局局長陳帆曾表示「目前並沒有看見這樣的情況，亦不希望劏房業主乘人之危」。觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤對此說法感到不明所以，因有劏房居民「有條例都保障不到他們」，又稱如有人在生效前已簽約，合約需要維持2年，等於延續空窗期，要多受苦2年不受保障。

陳穎彤稱對於現行的租管並不「收貨」，因現時法例感覺上「形同虛設」，她建議在法例實施1年後，再檢討劏房平均租金水平後，訂立起始租金及調整加租幅度，以保障劏房戶。