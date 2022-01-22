葵涌邨3天飆105確診　映葵樓須5天禁足圍封　今晚無膳食供應

葵涌邨大爆疫，中招人數幾何飆升！行政長官林鄭月娥今日(22日)表示，截至下午4點30分，葵涌邨各樓宇相關個案已達105宗，其中逸葵樓有96宗；映葵樓佔8宗；曉葵樓亦有1宗，故宣布多項進一步措施，其一是即日起映葵樓須進行5天禁足圍封，居民不得離開住所，但今晚送餐未能安排，需待明日(23日)才能提供伙食；其次將在芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓、旭葵樓進行圍封強檢；其餘11座大廈，都需要強制檢測，但無須禁足。至於能否在初四(2月4日)放寬社交距離措施，當局表示機會較微，但強調會不停檢視。

當局指出，由於葵涌邨有3.48萬名居民，檢測需求龐大，未來不排除增加檢測站，工作人員會透過電話及拍門提醒他們進行檢測。該邨有44名清潔工被列為緊密接觸者須送檢疫。政府強烈呼籲不需禁足的葵涌邨居民，避免到安老院舍，醫院上班，指僱主需要體諒，而全港市民應盡量減少外出，並進行病毒檢測，或自行進行快速測試。此外，為安全及審慎起見，葵馥苑的2座樓宇亦要強檢，涉事大廈為紀律部隊宿舍。至於與葵涌邨鄰近的大窩口邨方面，當局表示將視乎該邨疫情發展而推出相應措施。

對於葵涌邨今晚或有居民未能獲派餐，運輸及房屋局局長陳帆指，居民今晚不可叫外賣，但若有家人要送藥，當局會彈性安排。他補充指，葵涌邨禁足5天有實質影響，故當局將提供早、午、晚三餐，每餐有豬、牛、雞，及素食等選項。另外，逸葵樓有700名長者，考慮到他們需要定期覆診，當局已安排2名護士協助，政府亦會設定熱線，有逾10名同事負責了解居民需要及進行跟進工作。

衞生防護中心總監徐樂堅指出，實行5天封區檢測是考慮到Omicron的潛伏期可達3至5天，若葵涌邨居民不外出，再感染途徑就可以截斷，並可檢測出病毒，他希望在5天內找出所有個案。他續稱，除了科學，亦要配合實際的運作需要，以避免造成嚴重不便。

港府相信爆疫源頭是檢疫酒店群組的巴基斯坦裔46歲男子(個案編號：13064)，曾經到逸葵樓垃圾房逗留，接觸過清潔工，引起爆發。而「逸葵樓群組」已確認是新冠變種病毒株Omicron的亞型「BA.2」，疫情可在2、3天間急速傳播，而葵涌邨首次出現個案是本周四(20日)，當時有9宗個案，而昨日(21日)卻已增至20宗，等於翻了1倍，而今日更飆至105宗，反映疫情出現幾何式爆發。